Чеговий неприємний сюрприз для жителів області

10/01/2017 Розмір тексту:

Зростання вартості проїзду у громадському транспорті Тернополя – це не єдиний неприємний “сюрприз” для мешканців обласного центру та гостей міста.

У найближчому часі відбудеться також подорожчання вартості проїзду у приміські села.

Зокрема, проїзд із селища Великі Бірки до Тернополя становитиме 7 гривень.

Про це повідомляють користувачі у соціальних мережах.

“Закінчились свята і почались “сюрпризи”. Один з основних – це маршрут Великі Бірки-Тернопіль з 15 січня буде вартувати 7 грн, а по селі – 1 грн! Дуже “весело”! От мені цікаво, вони що почнуть пасажирів розвозити по домах за ці гроші, чи може нарешті відремонтують ті добиті автобуси,бо страшно ними їхати,щоб не розвалився на ходу, чи можливо,сервіс покращиться , а може (прости Господи) Іван за свята висповідався і перестане хамити людям? В мене відповіді немає на жодне з цих запитань, може хтось знає”. – пише тернополянка Галя Боєчко.

Слід зауважити, що автобус Великі Бірки-Тернопіль їздить тільки до Збаразького кільця. Відтак, жителі селища, які щодня добираються в обласний центр на роботу, ще потім змушені користуватися громадським транспортом міста.

Джерело: Галас