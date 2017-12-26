Частинки люстри застрягли в оці: у нещодавно відкритому клубі відвідувач отримав травми
26/12/2017 0
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Цієї ночі «швидка» приїжджала у недавно відкритий нічний клуб Тернополя «Good One». Там на голову відвідувачу впала люстра.
За словами свідків, все сталося миттєво. Світильник відірвався від стелі і впав на 38-річного чоловіка, який не встиг втекти. До того ж частинки люстри застрягли йому в оці. Про це пише інтернет-видання Тернополяни.
Медики, які прибули на виклик, надали першу медичну допомогу потерпілому та відправили в очний травмпункт, щоб витягнути сторонній предмет з ока.
Нагадаємо, нічний клуб «Good One» відкрили 22 грудня на місці колишнього НК «Riverpool». Там зробили свіжий ремонт та змінили концепцію закладу.
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