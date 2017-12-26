Частинки люстри застрягли в оці: у нещодавно відкритому клубі відвідувач отримав травми

За словами свідків, все сталося миттєво. Світильник відірвався від стелі і впав на 38-річного чоловіка, який не встиг втекти. До того ж частинки люстри застрягли йому в оці. Про це пише інтернет-видання Тернополяни.

Медики, які прибули на виклик, надали першу медичну допомогу потерпілому та відправили в очний травмпункт, щоб витягнути сторонній предмет з ока.

Нагадаємо, нічний клуб «Good One» відкрили 22 грудня на місці колишнього НК «Riverpool». Там зробили свіжий ремонт та змінили концепцію закладу.