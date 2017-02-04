Частина тернополян отримують воду за графіком

04/02/2017 0
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Тривають роботи із заміни аварійної ділянки каналізаційного колектора, що спричинило витік води на вул. Микулинецька, 46А. На місці уже декілька днів працюють аварійні бригади.

У зв’язку з ремонтними роботами відсутнє водопостачання на вулицях Симоненка, Куліша, Морозенка, Володимира Великого, Курбаса, частково вул. Київська (7 д, 9, 11, 11а, 11 б), 15 Квітня (непарні числа від 15 до 45), промислової зони вул. Текстильна.

Для того, щоб споживачі змогли зробити необхідний запас води, водопостачання буде відновлено 3 лютого з 18.00 год. по 23.00 год. Та 4 лютого з 7.00 до 11.00 год. Подальші графіки подачі води будуть повідомлені додатково.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» дякує за розуміння та просить вибачення за тимчасові незручності.

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