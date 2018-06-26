Частина Тернополя залишиться без води

26/06/2018 Розмір тексту:

У зв’язку з плановим промиванням водопровідних мереж, буде припинено водопостачання частини Тернополя від 00 год до 24 год 3 липня, вівторок.

Без води будуть мешканці Центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ”, “Старий парк”, вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), районів вулиць Малишка, Глибока, Польова, Дівоча, Глиняна, Монастириського, Богуна, Толстого, Сонячна, Новосонячна, Шагайди, Підкови, Чернівецька, Гребінки, Садова, проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

За словами начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал” Ганни Загородної, уже від 00 год 4 липня, середа, вода поступово з`являтиметься у помешканнях тернополян, однак міститиме підвищену дозу хлору, а тому буде не придатною для вживання в питних цілях чи приготування їжі. Повністю водопостачання буде відновлено вранці 5 липня.

У період відсутності води в мережі також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожежних гідрантів, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” рекомендує споживачам завчасно зробити необхідний запас води та просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачається технологією експлуатації водопровідних мереж. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.