Частина Тернополя залишиться без води

17/09/2018 Розмір тексту:

У Тернополі завершено заміну аварійної ділянки водопроводу на вул. Крушельницька, 1 – 1а. Замінено близько 60 м водопроводу.

18 вересня, у вівторок, відбудеться перепідключення на нову лінію. Зробити його неможливо за наявності води у трубах. Тож, із 8.30 до 20.00буде припинено водопостачання центральної частини міста, вулиць Дівоча, Шагайди, частково вулиць Живова, Монастириської, Стадникової, Малишка, Глибокої.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує абонентам, котрі мешкають у центрі міста та на зазначених вулицях зробити необіхний запас води.