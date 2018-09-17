Частина Тернополя залишиться без води
17/09/2018 0
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У Тернополі завершено заміну аварійної ділянки водопроводу на вул. Крушельницька, 1 – 1а. Замінено близько 60 м водопроводу.
18 вересня, у вівторок, відбудеться перепідключення на нову лінію. Зробити його неможливо за наявності води у трубах. Тож, із 8.30 до 20.00буде припинено водопостачання центральної частини міста, вулиць Дівоча, Шагайди, частково вулиць Живова, Монастириської, Стадникової, Малишка, Глибокої.
Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує абонентам, котрі мешкають у центрі міста та на зазначених вулицях зробити необіхний запас води.
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