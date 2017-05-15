Частина Тернополя залишиться без водопостачання

15/05/2017 Розмір тексту:

У зв’язку з виконанням заходів, пов’язаних із плановим промиванням водопровідних мереж, від 00 год 23 травня до 24 год 24 травня буде припинено водопостачання на мікрорйаони Центр, “Старий парк”; “Новий світ”; вулиці Поліська (промислова зона); Бродівська; Стадникової; Текстильна; 2-22; Малишка; Глибока; Глиняна; Дівоча; Татарська.

Починаючи від ранку 24 травня, середа, в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, отже – непридатна для вживання в питних цілях чи для приготування їжі, повідомляють у Водоканалі.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожежних гідрантів, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів.

Цілком відновлено водопостачання Тернополя буде вранці 25 травня.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачається технологією експлуатації водопровідних мереж. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.

Для зручності споживачів здійснення заходів, пов’язаних із плановим промиванням водопровідних мереж, розділено на два етапи. Нагадаємо,26-27 квітня відбувалась промивка водопровідних мереж у тій частині міста, куди вода подається з “Верхньо-Івачівського” водозабору.