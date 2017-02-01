Частина Тернополя без води через аварію

01/02/2017 Розмір тексту:

КП «Тернопільводоканал» повідомляє, що через прорив на каналізаційному колекторі частина міста залишилася без води.

Повідомлення про витік води на вул. Микулинецька, 46А надійшло до диспетчерської служби КП «Тернопільводоканал» ще 31 січня о 12.30 год. За вказаною адресою виїхали слюсарі диспетчерської служби підприємства, які виявили, що причиною стало руйнування значної частини поверхні залізобетонної труби активними газами каналізаційних стоків.

Розпочалися роботи із заміни аварійної ділянки, тому було припинено водопостачання на вулицях Симоненка, Куліша, Морозенка, Володимира Великого, Курбаса, частково вул. Київська (7Д, 9, 11,11а,11 б), 15 Квітня (непарні числа від 15 до 45) та промислову зону вул. Текстильна. На даний час тривають роботи із заміни аварійної ділянки каналізаційного колектора. Водопостачання буде відновлено після завершення ремонтних робіт.