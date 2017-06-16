“Часткова компенсація вартості при купівлі української агротехніки стимулюватиме розвиток як аграріїв, так і наших автовиробників!” – нардеп Микола Люшняк

Українські аграрії купуючи вітчизняну техніку отримуватимуть часткову компенсацію за рахунок коштів держбюджету. Таку постанову нещодавно прийняв Кабмін.

Згідно із таким рішенням була утворена спеціальна комісія з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких буде частково компенсовуватись. Її персональний склад був затверджений наказом Мінекономрозвитку.

Загалом до складу комісії увійшло 25 чоловік. Серед них – народний обранець з Тернопільщини, член Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Люшняк.

– З допомогою такого рішення українські аграрії матимуть кращі умови та більші шанси для розвитку не лише свого бізнесу, а й сільськогосподарського сектору України в цілому. Сьогодні влада іде на зустріч фермерам, адже ми розуміємо, що агропромисловий комплекс – один із тих, які найбільше впливають на формування української економіки. Дане рішення підвищить купівельну спроможність сільськогосподарських товаровиробників, оновить технічний парк завдяки здешевленню вартості придбаної техніки та обладнання українського виробництва. Це також стимулюватиме і українського виробника сільськогосподарської техніки, – зазначив народний депутат Микола Люшняк.

Нещодавно відбулося засідання комісії. Нею вперше було сформовано перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких буде компенсуватись коштом бюджету.

Загалом на адресу Комісії надійшло 44 заявки. Ці заявки члени комісії перевірили на відповідність згідно із критеріями, які ухвалив Уряд. В результаті комісія включила до переліку техніки, що частково компенсується коштом державного бюджету, продукцію 40 підприємств. Серед них Харківських тракторний завод, Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова, Львівський завод фрезерних верстатів та інші.