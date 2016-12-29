Феєрверки під час війни: тернополяни обурюються. ФОТО

29/12/2016 0
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Тернополяни обурені тим, що в той час, коли на Сході війна, у місті вже почали запускати святкові салюти та феєрверки. Фото опублікували в спільноті “Від Тарнополя до Тернополя”.

— Насправді закону ніякого нема на заборону таких заходів, але все ж таки зараз війна, хоч і не оголошена, але гинуть воїни і їх потрібно хоч трішки поважати. Повага та мораль — це такі речі, які не кожному притаманні,— Славік Лизун.

Нагадаємо, що в 2014 році у Тернополі заборонили використовувати феєрверки на період проведення антитерористичної операції. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. Як зазначено у документі, на території Тернополя забороняється використовувати піротехнічні засоби (феєрверки) до моменту завершення антитерористичної операції.

Джерело: Доба

 

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