Чай, фільми, потанцюєм: літніх тернополян запрошують розважитися

14/10/2017 Розмір тексту:

Дозвілля для людей похилого віку взялися організовувати у Тернополі. Літнім тернополянам показують фільми, пригощають чаєм і печивом, а також влаштовують танцювальні вечори.

Збираються пенсіонери у залі центру «Довженка». Програма розважальних вечорів досить насичена.

«Ми вперше в Тернополі пенсіонерам показали нову версію фільму «За двома зайцями», також показуємо різні соціальні ролики. Влаштовуємо вечори спілкування за теплим чаєм і печивом. Сюди приходять люди від п’ятдесяти років і приходять вони винятково для спілкування, і так званого веселого проведення часу», – розповідає директор КП ЦДМІ ім. О. Довженка Володимир Заверуха.

Вечори для літніх людей відбуваються щосереди та щонеділі. Зазичай, у середу переглядають класичне кіно, а в неділю – сучасне. Кожен вечір не обходиться без чаю та душевних розмов. Приєднуватися можуть всі охочі особи від п’ятдесяти років.

До слова, такі заходи для літніх людей проводять у рамках соціально-благодійної програми «Турбота». Тернопіль – одне з перших міст, яке відгукнулося, щоб опікуватися літніми людьми.

Софія Романська