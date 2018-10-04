Бив палицею по голові: сусідський конфлікт завершився криміналом
04/10/2018 0
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Двоє жителів села Ходачків Тернопільського району досварилися до того, що один отримав травму голови, а проти іншого розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 ККУ.
Як розповіли у поліції, про випадок правоохоронців повідомила дружина потерпілого. Жінка заявила, що сусід з дерев’яною палицею накинувся на її чоловіка, завдавши декілька ударів по голові.
Потерпілий за медичною допомогою не звертався, виявив бажання проходити судово-медичну експертизу.
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