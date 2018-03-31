Бюджет Трибухівської громади на 60% складається із податків підприємств Петра Гадза

Саме у Трибухівській громаді зареєстроване фермерське господарство «Гадз» та молочний кооператив «Екопродукт». Ці підприємства є найбільшими платниками податків у бюджет громади. Сюди ж надходять і відрахування із зарплат працівників ТзОВ «Бучачагрохлібпром», які проживають на території ОТГ. Загалом «Бучачагрохлібпром» торік перерахував громаді податків на суму 4 млн. 964 тис. грн., з них 60 відсотків залишилися у місцевій казні. А з ФГ «Гадз» поступило 1 млн. 276 тис. грн., майже 400 тис. грн. сплатив кооператив. У загальній структурі це складає 60 % усього бюджету ОТГ.

Таким чином, є можливість інвестувати кошти у поліпшення інфраструктури – ремонт доріг, тротуарів, освітлення вулиць, розвиток сільської медицини, освіти, дозвілля.

– Податки повинні платити усі без винятку: і великі господарства, і дрібні фермери, підприємці. Бо це наповнення місцевої казни. Все відбувається відкрито, усі доходи і видатки можна простежити через «ПРОЗОРРО». Але в нас багато недобросовісних підприємців: ось оре, наприклад, городи, а податки не платить, бо офіційно не зареєстрований. А з чого має розвиватися село, місто, район? На території громади є кілька магазинів, які торгують акцизним товаром. А хто з них чесно платить акциз? Щоб села жили й розвивалися, потрібно шукати інвестора. Є спеціальні сайти, на яких вони пропонують умови, слід їх залучати на наші землі, щоб створювати робочі місця, виробляти продукцію. Іншого шляху немає. Виробляй українське, продавай українське –і буде держава, – ділиться Петро Гадз.

А голова Трибухівської ОТГ Олег Ковдрин додає:

– Торік бюджет громади склав 17 млн. грн., в т. ч. власних доходів 8,5 млн. грн. Цьогоріч надходження будуть іще вищими, бо на підприємствах «Бучачагрохлібпром» та ФГ «Гадз» суттєво зросли зарплати працівників, а отже, більшими будуть податки. Звертаюся до усіх підприємців долучатися до спільної праці, працювати чесно і прозоро сплачувати податки. Працювати є над чим і практично усе сьогодні залежить від нашої активності.