Бюджет Тернопільщини може зазнати змін

30/03/2017 Розмір тексту:

Про прийняття можливих змін до бюджету області на черговій сесії розповів голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Що стосується наступної сесії облради – зараз ідуть переговори щодо зміни у бюджеті. Адже по 2016 році є пропозиції від комунальних закладів області із фінансування: десь є проблеми, незадовільні умови, десь є потреба в професійно-технічній освіті, в доплаті – вирішення цих всіх питань вимагає коштів. Тому ми зараз повинні збалансувати, вирахувати і закріпити всі необхідні питання по змінах до бюджету і вже тоді це виноситиметься на сесію обласної ради, – зауважив Віктор Овчарук.

За словами голови обласної ради, в пріоритеті у змінах до бюджету ті питання, що стосуються незахищених соціальних верств населення, бійців АТО та їх сімей (зокрема дітей військових, які навчаються в закладах).

Лише після розгляду всіх важливих питань, які потребують фінансування, місцеві депутати зможуть вийти на формат сесії.