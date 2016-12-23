Бюджет області на 2017 рік перевищив 10 мільярдів гривень

23/12/2016 Розмір тексту:

Бюджет Тернопільської області на 2017 рік буде більший на три мільярди гривень ніж цьогорічний і становитиме 10,5 мільярдів гривень. Про це розповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибиляк під час сесії обласної ради 22 грудня.

Над новим проектом бюджету в обласній раді працювали місяць часу: обговорювали на постійних комісіях та комісії з питань бюджету. Під час пленарного засідання депутати ще задавали уточнюючі питання та запропонували декілька пропозицій. Розлогих дискусій не було, обговорення пройшло доволі швидко і проект документу підтримали майже одноголосно – 49 із 50 присутніх депутатів.

– Обсяг місцевих бюджетів на 2016 рік складав 7,5 мільярдів гривень, з них власні доходи, які були затверджені у місцевих бюджетах – півтора мільярда гривень, – розповів Степан Скибиляк. – Наразі місцеві бюджети вже перевиконали власні доходи на півмільйона гривень. Це пов’язано з тим, що збільшились відрахування на податок з доходів фізичних осіб з 15 до 18%, передано на місця акцизний податок, єдиний податок, податок на майно. На 2017-й рік обсяги місцевих бюджетів складуть 10,5 мільярдів гривень, що на 3 мільярди гривень більше, ніж бюджет 2016 року. З них власні доходи, які в цьому році сягнули вже 2 мільярдів гривень, будуть складати 2,4 мільярда гривень. Майже на 900 мільйонів гривень ми прогнозуємо ріст власних доходів на наступний рік до тих показників, які були затверджені у місцевих бюджетах на 2016 рік .

Наступного року зростуть і дотації та субвенції з державного бюджету для нашої області.

– Базові дотації зростають на 92 мільйони гривень, – зазначив Степан Скибиляк. – Освітня субвенція – майже на 400 мільйонів, медична – на 300 мільйонів, передбачено також місцевим бюджетам 502 мільйони гривень додаткової дотації на виплату зарплат технічному та обслуговуючому персоналу закладів освіти, на оплату поточних видатків та енергоносії, в тому числі закладам охорони здоров’я. Тобто за рахунок медичної субвенції у 2017 році енергоносії оплачуватися не будуть, а за рахунок додаткової дотації державного бюджету і частково за рахунок власних доходів місцевих бюджетів. Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми зростає на 194 мільйони гривень у зв’язку з підняттям прожиткового мінімуму, на виплату пільг і субсидій – на 637 мільйонів гривень, на 30,5 мільйонів буде більшою субвенція на тверде паливо та скраплений газ. Передбачено також дві нові субвенції: 4,1 мільйони на придбання аніографічного обладнання та 13,7 мільйона на лікування окремих захворювань. В цілому доходи і видатки місцевих бюджетів на 2017 рік зростають на 40,1%.

Обласний бюджет, який є складовою бюджету області, на наступний рік буде становитиме майже 5,5 мільярдів гривень. Це на 1,3 мільярда гривень більше до показників бюджету 2016 року. Доходи обласного бюджету зростають на 52,2 мільйони, разова дотація – на 36,7 мільйонів, освітня субвенція – на 37 мільйонів, медична – на 122 і додаткова дотація, яка входить у 502 мільйони бюджету області – на 170,2 мільйони. Доходи і видатки обласного бюджету, за словами Степана Скибиляка, є реальними та збалансованими.

Ольга Трач

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