“Бюджет 2018 року для малого та середнього агробізнесу може стати згубним” – Михайло Головко

І хоч така сума, порівняно з цьогорічним фінансуванням галузі більша на 32,7% – вона не порівняється із сумами, які українські аграрії отримували завдяки спеціальному режиму відшкодування ПДВ у 2017 році.

На думку окремих народних депутатів, нинішня політика щодо підтримки аграрно-промислового комплексу України є в першу чергу згубною для середнього та малого агробізнесу, а розподіл коштів здійснюється виключно суб’єктивним шляхом: отримують дотації лише великі агрохолдинги.

– АПК — пріоритетна галузь економіки в України. Однак, давайте порівняємо з ЄС, куди з таким блаженним лицем дивиться наш уряд. ЄС на підтримку своїх фермерів та сільгоспвиробників витрачає більше половини усього свого бюджету. А у нас найбільше грошей йде на утримання влади, силових та фіскальних органів. Незрозуміла схема аграрних дотацій і яким чином розподіляються кошти. Незрозуміло, чому більш за все підтримують великі агрохолдинги, а ще більш — наближені до керівних органів влади. Кошти, зокрема в агробізнес, розподіляються суб’єктивно, – наголошує нардеп від ВО «Свобода» Михайло Головко.

За словами свободівця, влада зобов’язана прислухатись до тих сільгоспвиробників, які наполягають на зміні порядку розподілу дотацій. А одним із дієвих та допоміжних механізмів може стати пільгове кредитування. Щоправда, спостерігається зворотна тенденція – на наступний рік планується скорочення державної підтримки до 66 мільйонів гривень, в той час як у 2017 вона становила 300 мільйонів.

– В бюджеті 2018 року не видно тенденції для створення сприятливих умов розвитку агросектору. До прикладу, дотації тваринникам, які на сьогоднішній день перебувають у складних умовах, потрібно підвищувати, а їх навпаки скоротили з чотирьох до двох мільярдів. Крім того, дехто стверджує, що один мільярд на підтримку фермерства — це достатня сума. Однак при тому, що в Україні зараз 33 тисячі фермерських господарств, цей мільярд – лише капля в морі. З такою політикою наших можновладців, виживуть крупні агрохолдинги, а невеликим фермерам доведеться вкрай важко. Але ж саме вони є основними наповнювачами місцевих бюджетів, саме вони створюють робочі місця і якось утримують села від вимирання, – обурюється Михайло Головко.