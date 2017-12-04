Битва за урожай: аграрії майже встигли

04/12/2017 Розмір тексту:

Аграрії краю не встигли зібрати весь урожай на полях області до перших снігопадів. У деяких районах на полях залишилося трохи кукурудзи та цукрових буряків.

Цьогорічна осінь була сприятливою для сільськогосподарських робіт, незважаючи на велику кількість дощів, – кажуть аграрії. Проте до першого снігу не вдалося повністю зібрати урожай. Зокрема, залишки цукрових буряків і кукурудзи залишилися на полях у Шумському, Кременецькому, Збаразькому районах.

«Зібрано понад 90% цукрових буряків. Незначні залишки врожаю зилишилися на полях північної частини області. Оскільки там пізніше почали збирати. Загалом на цукрових заводах області вже виробили понад 200 тисяч тонн цукру. Сезон цукроваріння продовжується. На Тернопільщині працює чотири цукрових заводи. Наразі їхньої роботи достатньо, щоб переробити сировину, яку маємо.

Цього року було частково збільшено площі під цукрові буряки. На сьогоднішній день ми маємо вже вироблено 1,6 млн тонн цукрового буряка, який поступово, з запізненням, але поступає на цукрові заводи. Також поки що заводи виробили 200 тис. тонн цукру», – розповідають у департаменті агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації.

Аграрії області планують наступного року розширити площі цукрових буряків до п’ятдесяти тисяч гектарів. Вони запевняють, що таких площ більш ніж достатньо для нинішніх потреб області. Чи запускатимуть роботу інших цукрових заводів, наразі невідомо.

Софія Романська