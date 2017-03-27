Бицюру прирівняли до Ступки, Зеленського і Сумської

25/03/2017 Розмір тексту:

Заступник міського голови Тернополя, засновник, натхненник, очільник ГО “Творче об`єднання “КіноХвиля” Леонід Бицюра став академіком Української Кіноакадемії.

Днями було сформовано список кінематографістів, що увійшли до складу Української Кіноакадемії. За результатами розгляду 343 заявок статус члена Української Кіноакадемії отримав 241 кандидат, серед котрих такі найвідоміші українські кінодіячі як Роман Балаян, Лариса Кадочникова, Володимир Зеленський, Володимир Горянський, Остап Ступка, Сергій Лозниця, Дмитро Ступка, Олексій Горбунов, Ольга Сумська та багато інших. Тепер до їхньої когорти належить і Леонід Бицюра, котрий єдиний представлятиме в Кіноакадемії Тернопіль і Тернопільщину, повідомляє сайт topnews.in.ua.

Із повним переліком членів Кіноакадемії можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, Українська Кіноакадемія — об’єднання професіоналів у сфері кіно та кіновиробництва. Головна мета Української Кіноакадемії — всебічна підтримка та розвиток національного кінематографа. Місією Кіноакадемії є популяризація національного кіно в Україні та за її межами.

До сфер діяльності Кіноакадемії входить: організація спеціальних кінозаходів, спрямованих на підвищення популярності українського кіномистецтва в Україні; організація вручення Національної Кінопремії, під час якого кінопрофесіонали та експерти зможуть об’єктивно визначити найкращі роботи українських кіновиробників; всебічне сприяння розвитку вітчизняного кіновиробництва, в тому числі шляхом співпраці з кіномитцями та іншими українськими та зарубіжними організаціями у сфері кіно; сприяння збільшенню інвестицій у вітчизняну кіноіндустрію та розвитку технологій українського кіновиробництва; організація освітніх програм у сфері кіно.

Члени Української Кіноакадемії: режисери, продюсери, актори, сценаристи, художники-постановники, оператори, діячі культури, які зробили великий внесок у розвиток національного кінематографа.