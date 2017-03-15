Бус наїхав на жінку у дворі будинку

15/03/2017 Розмір тексту:

Невідомий наїхав на жінку у вівторок, 14 березня, близько 11:31 год. на вулиці Слівенській, 15.

Про це повідомили у прес-службі патрульній поліції Тернополя, передає 0352.ua.

За словами правоохоронців, від медиків надійшло повідомлення про те, що невідомий транспортний засіб збив жінку, яка переходила дорогу у дворі будинку.

Діагноз: ЗЧМТ, струс головного мозгу та втік з місця події. Зі слів свідків було повідомлено що наїзд здійснив Mercedes Vito. Жінку доставлено в травпункт по вул. Шпитальна та передано слідчому Деревницькому. Потерпіла від надання письмових пояснень відмовилась.