Буряк як сито: град наробив біди на Тернопільщині

20/06/2018 Розмір тексту:

Злива і град 18 червня наробила лиха на полях жителів с. Рудки, що на Тернопільщині. Люди нарікають, що негода знищила практично всі саджанці капусти, помідорів, цибулі і буряків.

Про це повідомляє Терен.

– Мій буряк – як решето, – скаржиться місцевий житель Юрій Сидорук. – Капуста, помідори, цибуля практично знищені. Картоплю замулило сильно. І таке ж у більшості односельчан.

Нагадаємо, також буревій з градом 12 червня понищив на Тернопільщині будівлі та дерева.