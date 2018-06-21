Буряк як сито: град наробив біди на Тернопільщині

20/06/2018 0
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Злива і град 18 червня наробила лиха на полях жителів с. Рудки, що на Тернопільщині. Люди нарікають, що негода знищила практично всі саджанці  капусти, помідорів, цибулі і буряків.

Про це повідомляє Терен.

– Мій буряк – як решето, – скаржиться місцевий житель Юрій Сидорук. – Капуста, помідори, цибуля практично знищені. Картоплю замулило сильно. І таке ж у більшості односельчан.

Нагадаємо, також буревій з градом 12 червня понищив на Тернопільщині будівлі та дерева.

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