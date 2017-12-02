Буремна сесія міськради: хто має платити за дітей у садочках?

30/11/2017 Розмір тексту:

Батьки, які не мають тернопільської прописки, разом з маленькими дітьми прийшли 30 листопада під міську раду. На цей день призначили позачергову сесію. У порядку денному було чотири питання, два з яких стосувалися міського бюджету. Частині батьків вдалося потрапити у сесійну залу, а частина стояла з плакатами на вулиці. Від керівництва міста та депутатів вони вимагали скасувати окремі положення, прийнятого у лютому рішення «Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг».

Після розгляду питань порядку денного заслухали представників громадськості. Одна із мам зачитала присутнім звернення від батьків, які не мають тернопільської прописки, але їхні діти відвідують тернопільські садочки.

– Вимагаємо скасувати пункт 4 рішення ТМР №7/14/19, яке передбачає право оплати, а за фактом на сьогодні, з нас вимагають цю оплату в обов’язковому порядку, за освітні послуги за дітей без тернопільської реєстрації.

На захист присутніх батьків став також сільський голова Гаїв Шевченківських Богдан Брич. Серед іншого він зазначив, що 16 голів сільрад Тернопільського району підписали звернення до Вищого адміністративного суду, у якому зараз перебуває справа щодо цієї ситуації, до Міністра освіти і науки Гриневич, до міського голови Тернополя Сергія Надала. У зверненні вказано, що прийняте рішення порушує конституційні права громадян України та ряд законодавчих актів у сфері освіти.

Заступник міського голови Вікторія Остапчук роз’яснила, що приймаючи таке рішення міська рада керувалася Бюджетним Кодексом.

– Відповідно до статті 89 Бюджетного Кодексу позашкільна та дошкільна освіта утримується за рахунок районного бюджету, – каже Вікторія Остапчук. – У разі якщо не створена ОТГ, всі податки з території району надходять в районну адміністрацію. І розподіл їх здійснює райдержадміністрація. У статті 93 Бюджетного Кодексу сказано, що у разі недостатності кількості бюджетних установ на території міст, районів для оплати послуг, необхідно заключити договір про міжбюджетний трансферт з бюджетом, який гарантує отримання необхідних послуг. Рішення було прийняте в лютому і голова Тернопільської райдержадміністрації говорив про те, що на 2017 рік у нього вже немає часу для укладання договору і кошти всі розділені. Тому було прийняте компромісне рішення і він сказав, що до першого жовтня цього року буде укладено угоду про міжбюджетний трансферт. У рішенні зазначено також, що плата буде братися в садках з 1 січня 2018 року у разі, якщо не зреагує на це районна адміністрація.

Міський голова Сергій Надал додав, що з жовтня між Тернополем та двома об’єднаними територіальними громадами вже укладені міжбюджетні трансферти про оплату послуг. А районні бюджети отримують кошти на лікування, навчання та інші послуги з державного, і з першого січня наступного року у їхніх бюджетах повинні бути закладені кошти на оплату дітей у садочках.

– Якщо адміністрація чи ОТГ за вас платити не хоче, то звертайтеся до них, – зазначив Сергій Надал. – Це рішення було прийняте за їхнім погодженням, за їхньою пропозицією. Рішення прийнято про взаємовідносини між бюджетом Тернополя і бюджетами об’єднаних громад та бюджетом районної адміністрації. Ми не приймали рішення брати гроші з людей, за вас має платити райдержадміністрація, районний бюджет або об’єднана громада. Звертайтеся з претензіями до райдержадміністрації або до свого голови. Якщо сільради, громади або райдержадміністрація не виділять кошти для батьків, то є пропозиція, щоб ми забезпечили безкоштовне навчання у наших садочках дітей тих працівників, які працюють у міських комунальних закладах, школах, лікарнях, ЖЕКах, водоканалі, теплокомуненерго, підприємців, які зареєстровані у Тернополі і сплачують тут податки. Діти цих категорії будуть безкоштовно відвідувати тернопільські садочки, а для решти райбюджети отримують дотації, тому нехай районний бюджет відшкодовує ці кошти міському бюджету.

Також міський голова запропонував ще раз звернутися до голови Тернопільської райдержадміністрації від імені сесії міської ради, до об’єднаних громад і закликати їх недопустити стягнення з людей коштів за навчання дітей у садочках, зобов’язати їх дотримуватися Бюджетного Кодексу і передбачити необхідні суми коштів у своїх бюджетах.

Ольга Трач

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