“Було нелегко, але воно того варте”, – Міс ТНПУ-2018 Юлія Бадуліна
Студентка третього курсу Тернопільського національного педагогічного університету Юлія Бадуліна стала найкращою у конкурсі «Міс ТНПУ-2018». Участь у конкурсі краси вона бере вперше, але це не завадило їй перемогти.
Юля цікавиться бізнесом, вміє малювати, любить дітей. Життєве кредо переможниці таке: «Ніколи не бійся братися за нову, незнайому для тебе справу. «Ковчег» був споруджений любителем, професіонали збудували «Титанік».
Після завершення конкурсу кореспондент «За Збручем» поспілкувалася з красунею.
– Юлю, чи сподівалася, що одягнеш корону «Міс ТНПУ-2018»?
– Насправді це було не очікувано, але я дуже втішена, адже приклала багато зусиль для цього.
– Чому вирішила взяти участь у конкурсі?
– Мене надихнули на це друзі. Завдяки їм зрозуміла, що є люди, які будуть мене підтримувати у цій справі. Тому вирішила: «Чому б не спробувати свої сили? Чому не відкрити для себе щось нове?».
– Розкажи, як проходила підготовка до конкурсу?
– Готувалися ми приблизно три місяці, але все пройшло на одному диханні. Не можу сказати, що це було дуже важко. Попри те, репетиції і тренування займали дуже багато часу. На навчання залишалося обмаль часу, приходила додому о 10-ій вечора і писала конспекти. Але воно того варте.
– З чотирьох виходів на сцену, який для тебе був найскладніший?
– Вихід у вечірніх сукнях. Це був заключний етап, у якому треба було себе гарно подати. Нас довго вчили посміхатися на сцені, а для мене це було важко: я постійно ходила серйозна. Та під час конкурсу, коли побачила у залі рідних, друзів, у мене посмішка не сходила з обличчя.
– Ти представила доволі оригінальний, як для дівчини талант. Розкажи, як готувалася до творчого конкурсу?
– У мене був сценічний бій з хлопцями. Готувалася до нього ретельно і довго, старалася. Моє хобі – фітнес, а такими боями ніколи не займалася. У мене було всього 10 тренувань, за цей час вдалося поставили такий бій.
– Чим займаєшся поза навчанням, що любиш?
– Займаюся фітнесом, люблю активний відпочинок, подорожі, дітей. Багато часу приділяю дітям – все літо з ними займаюся у літніх християнських відпочинкових таборах, адже я майбутній вчитель початкових класів.
– Що дав тобі цей конкурс?
– Я дізналася багато нового, познайомилася з цікавими людьми – це для мене основне.
– Чи плануєш брати участь у конкурсах краси на міському та всеукраїнському рівні?
– Поки що не планую. А в майбутньому все можливо.
– Що побажаєш дівчатам, які хотіли б взяти участь у такому конкурсі?
– Бажаю їм не боятися і спробувати себе у чомусь новому. Під час того всього набуваєш нового досвіду, знайомишся з цікавими людьми, відкриваєш незвідане. Головне – не боятися, а спробувати.
Ольга Трач
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