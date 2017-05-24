Була загроза вибуху: біля драмтеатру дощенту згорів автомобіль іноземця. ВІДЕО

24/05/2017 Розмір тексту:

Автомобіль загорівся сьогодні вранці у Тернополі біля будівлі обласного драматичного театру. Люди не постраждали.

До рятувальників виклик про пожежу надійшов о 9.12. Запевняють, до місця пригоди доїхали за 3 хвилини, вогонь вдалось загасити та от авто врятувати не вдалось, повідомляє ТВ-4.

– Розвідкою встановлено, що автомобіль було охоплено повністю вогнем. Подали піну, за лічені хвилини ми загасили, локалізували пожежу. Потім ліквідували. В автомобілі знаходилась газова установка. Була загроза вибуху, вибуху ми не допустили, – розповів заступник начальника 1 ДПРЧ м. Тернопіль Юрій Осуховський.

Від вогню ніхто не постраждав. Рятувальники кажуть, що завдяки вчасному реагуванню не постраждали і сусідні автомобілі та будівлі. Проте цей всередині вигорів вщент. Причини виникнення пожежі з’ясовуються. Наразі відомо, що власником транспортного засобу є іноземець.