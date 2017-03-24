Будинок у Тернополі “вибухнув” кольорами. ФОТО

24/03/2017 Розмір тексту:

Кольоровий будинок із різними вікнами прикрашає тернопільські сірі багатоповерхівки проспекту Злуки.

Стиль нагадує тернополянам казкову архітектуру австрійця Гундертвассера, який кинув виклик сірості міста, пише Терен.

Одним із найвідоміших будинків митця є Гундертвассерхаус у Відні. Стиль Гундертвассера виділяється безладним розташуванням вікон і окремим яскравим кольором кожної квартири. Митець вважав, що будівля складається у першу чергу з вікон, кожне вікно має право «на своє особисте життя». У створені будинку, на його думку, мають зустрітись людина і природа. Гундервассер підтримував екологічні принципи, використовуючи для будівництва виключно природні матеріали. На плоскі частини будинків він насипав землю і висаджував дерева та траву.