Будинок у Тернополі “вибухнув” кольорами. ФОТО

24/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Кольоровий будинок із різними вікнами прикрашає тернопільські сірі багатоповерхівки проспекту Злуки.

Стиль нагадує тернополянам казкову архітектуру австрійця Гундертвассера, який кинув виклик сірості міста, пише Терен.

Одним із найвідоміших будинків митця є Гундертвассерхаус у Відні. Стиль Гундертвассера виділяється безладним розташуванням вікон і окремим яскравим кольором кожної квартири. Митець вважав, що будівля складається у першу чергу з вікон,  кожне вікно має право «на своє особисте життя». У створені будинку, на його думку, мають зустрітись людина і природа. Гундервассер підтримував екологічні принципи, використовуючи для будівництва виключно природні матеріали.  На плоскі частини будинків він насипав землю і висаджував дерева та траву.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,386 / 9.48m