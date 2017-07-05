На Тернопільщині будуть судити посадовців сільради, які підробили рішення сесії

05/07/2017 Розмір тексту:

Козівським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно службовців однієї із сільських рад Козівського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що службові особи сільради у 2012 році підробили рішення сесій органу місцевого самоврядування про виділення землі, які надалі стали підставою отримання місцевими жителями Державних актів на землю загальною площею 4 га вартістю понад 70 тис грн.

Розслідування злочину за ч.1 ст. 366 КК України (службове підроблення) завершено.