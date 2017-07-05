На Тернопільщині будуть судити посадовців сільради, які підробили рішення сесії
05/07/2017 0
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Козівським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно службовців однієї із сільських рад Козівського району.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Встановлено, що службові особи сільради у 2012 році підробили рішення сесій органу місцевого самоврядування про виділення землі, які надалі стали підставою отримання місцевими жителями Державних актів на землю загальною площею 4 га вартістю понад 70 тис грн.
Розслідування злочину за ч.1 ст. 366 КК України (службове підроблення) завершено.
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