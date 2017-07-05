На Тернопільщині будуть судити посадовців сільради, які підробили рішення сесії

05/07/2017 0
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Козівським відділом Теребовлянської місцевої  прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно службовців однієї із сільських рад Козівського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що службові особи сільради у 2012 році підробили  рішення сесій органу місцевого самоврядування про виділення землі,   які надалі  стали підставою отримання місцевими жителями Державних актів на землю загальною площею  4 га вартістю понад 70 тис грн.

Розслідування злочину за ч.1 ст. 366 КК України (службове підроблення) завершено.

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