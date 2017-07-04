Будуть судити поліцейського, якого спіймали на хабарі у центрі Тернополя

04/07/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області секеровано до суду кримінальне провадження стосовно працівника Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що працівник поліції, виявивши факт подання начальником управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради недостовірної інформації у електронній декларації за 2016 рік, запропонував посадовцю заплатити йому гроші, щоб уникнути адміністративної відповідальності за правопорушення.

Правоохоронці затримали поліцейського у центрі Тернополя 1 червня при одержанні ним неправомірної вигоди – 200 доларів США.

Розслідування, яке проводилося за ч.1 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) завершено.

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