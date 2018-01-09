Будуть судити молодика, який вбив дівчину, прив’язав до тіла камінь і кинув у став
09/01/2018 0
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Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) КК України стосовно жителя с. Калинівка Зборівського району Тернопільської області.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Встановлено, що 17 серпня 2017 року мешканець Тернопільщини запросив у гості жительку Львівщини, яку, після розпиття алкоголю на березі ставка с. Калинівка Зборівського району Тернопільської області, він задушив та викинув тіло у водойму, прив’язавши до нього камінь. Сумку з особистими речами жертви чоловік прихопив із собою.
Тіло жінки через тиждень після скоєння злочину виявив у ставку місцевий житель. Правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного у вбивстві. Він перебуває під вартою.
Розслідування завершено.
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