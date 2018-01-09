Будуть судити молодика, який вбив дівчину, прив’язав до тіла камінь і кинув у став

09/01/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Прокуратурою  Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1 ст.115 (умисне вбивство),  ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно)  КК України стосовно жителя с. Калинівка Зборівського району Тернопільської області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що  17 серпня  2017 року мешканець Тернопільщини запросив  у гості жительку Львівщини, яку, після розпиття алкоголю на березі ставка с. Калинівка Зборівського  району Тернопільської області, він задушив та викинув тіло у водойму, прив’язавши до нього камінь. Сумку з особистими речами жертви чоловік прихопив із собою.

Тіло жінки  через тиждень після  скоєння злочину виявив у ставку  місцевий житель. Правоохоронці встановили особу та затримали  підозрюваного у вбивстві. Він перебуває під вартою.

Розслідування завершено.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Який новорічно-різдвяний празник для вас головний?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,311 / 10.4m