Будуть судити молодика, який вбив дівчину, прив’язав до тіла камінь і кинув у став

09/01/2018 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) КК України стосовно жителя с. Калинівка Зборівського району Тернопільської області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що 17 серпня 2017 року мешканець Тернопільщини запросив у гості жительку Львівщини, яку, після розпиття алкоголю на березі ставка с. Калинівка Зборівського району Тернопільської області, він задушив та викинув тіло у водойму, прив’язавши до нього камінь. Сумку з особистими речами жертви чоловік прихопив із собою.

Тіло жінки через тиждень після скоєння злочину виявив у ставку місцевий житель. Правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного у вбивстві. Він перебуває під вартою.

Розслідування завершено.