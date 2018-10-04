Будуть судити хуліганів, котрі без будь-яких причин вбили 20-річного хлопця

04/10/2018 Розмір тексту:

Прокуратура Тернопільської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 2 тернополян, один з яких завдав тілесних ушкоджень 20-річному жителю обласного центру, від яких він впав у кому і згодом помер.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що 30 червня 2018 року між кількома хлопцями виник безпричинний конфлікт біля нічного клубу «Алюр». 2 нападників, в одного з яких був пістолет, жорстоко, з хуліганських мотивів, побили трьох юнаків. Один з хлопців отримав серйозні травми, від яких за кілька днів помер у лікарні.

Завершено розслідування щодо обвинувачених за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого), ч.2,4 ст.296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене групою осіб), ч.1 ст. 263 (придбання, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу), ч.1 ст.129 КК України (погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози).