Будьте людьми та думайте про Україну. Звернення руху #вільнілюди до влади і опозиції напередодні 17 жовтня

17 жовтня – Будьте людьми та думайте про Україну. Звернення руху #вільнілюди до влади і опозиції.

Хочу застерегти владу і проукраїнську опозицію від насильства 17 жовтня. Українці мають право на протест. За це право пролилась кров на Майдані. Тому влада має бути максимально акуратною під час здійснення заходів безпеки 17 жовтня. Будь-які необдумані кроки можуть спровокувати людей. Разом з тим, опозиція й антикорупційні діячі мають чітко поставити межу між собою та провокаторами, які прагнуть на крові українців сісти у владні крісла. І ще більше слід сепаруватись від сил, контрольованих Москвою, для якої дестабілзація в Києві – дуже бажаний подарунок.

Я і організація #вільнілюди підтримуємо базові вимоги антикорупційних активістів: антикорупційний суд, нове виборче право, обмеження недорканості депутатів. Більше того, ми – за прийняття закону про імпічмент і обмеження недорканості Президента. За нову Конституцію, яка має стати реальним суспільним договором. Окрім цього, ми – за резервну армію й право громадян володіти зброєю. Ми також за деокупацію нашої економіки та інформаційного простору. За медичну реформу і новий закон, який підтримає українську мову. За цивілізований ринок землі. За реформу СБУ та судової системи.

Всі ці речі можна й треба вимагати й системно просувати. Це – фундамент для вільної країни.

Разом з тим, перед очима – досвід столітньої давності. Коли українські політики в гонитві за «реформи» і владу знищили один одного.

Поки є ще сили домовитись між собою тим політичним силам, які підтримують незалежність, які визнають Росію окупантом, які бачать наше майбутнє у спільності з вільним світом, а не Москвою, то слід зробити все, щоб домовитись між собою. Виробити правила гри та створити умови, за яких політична конкуренція не зруйнує Держави.

Я вірю у мудрість українців і сподіваюсь на відповідальність українських політиків.

17 жовтня Вільні люди готові стати до протистояння з будь ким, хто перетне червону лінію й почне сіяти хаос чи навпаки узурпацію. Незалежно хто це буде – влада чи проукраїнська опозиція. Ми, навпаки, пропонуємо об’єднатись їм задля згаданих вище реформ та спільної боротьби проти Москви та її сателітів в Україні (окупаційний блок, Медведчук та інші).

Ми офіційно оголошуємо, що не знаходимось у жодному з таборів і діятимемо адекватно до ситуації, керуючись нашим кредо – #Українапонадусе.

Андрій Левус, голова підкомітету Держбезпеки комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони