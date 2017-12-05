Будівництво за «Березолем» не зашкодить, а забудовник власним коштом відреставрує ряд важливих об’єктів

Як розповіли представники інвестора, ще влітку 2016 на ділянку, відведену для будівлі, приїжджали експерти разом із геологами, які проводили ряд досліджень та вимірів. Зокрема, був відібраний для проби ґрунт. Як показала експертиза, будівництво такого комплексу на відведеній землі допускається.

– Шкоди це будівництво ні прилеглим будинкам, ні їхнім мешканцям, ні власне «Березолю» не принесе. Оскільки об’єкт має ІІІ рівень складності, то обов’язковим є проведення державної експертизи. Вона вже відбулась, її висновок – позитивний. Експерти встановили, що проведення будівельних робіт на відведеній території допускаються, оскільки ґрунт не осяде. А що стосується інсоляції, центр не затінятиме прилеглі будинки, оскільки знаходитиметься з північної сторони. Окрім цього, ми зважаємо на думку та побоювання тернополян щодо можливих руйнувань старих багатоповерхівок поблизу. Саме тому ми пішли на додаткові витрати і придбали спеціальну техніку, яка палі монтуватиме методом втиснення, а не забивання. Ця технологія не створить жодних вібрацій, які власне й можуть спричинити пошкодження в прилеглих будівлях. Також жодні елементи благоустрою чи комунікаційні мережі, до яких під’єднані навколишні багатоповерхівки, не будуть використані забудовником. Адже будівля буде мати свою електропідстанцію, а водовідведення буде підключене до центральної мережі, яка проходить по вулиці Миру. Тобто не виникне ніяких проблем із перевантаженням комунікацій. Варто зазначити, що не постраждають і зелені насадження, які ростуть поблизу «Березолю», – розповідає керівник будівельної компанії.

Крім того, територію за палацом культури, яка вже давно стала притоном для наркоманів та тих, хто часто розпиває там алкогольні напої, перетворять у пристойне місце з дитячим та спортивним майданчиком, студіями танців чи звукозапису. Забудовник власник коштом зобов’язався не лише створити відпочинкові зони, а й повністю відремонтувати прилеглу підпірну стіну, довжина якої сягає близько 100 метрів (до прикладу, частина відреставрованої підпірної стіни на вул. Карпенка-Миру, яка є коротшо, вартувала міському бюджету близько 7 мільйонів).

– Завдяки будівництву, «Березіль» отримає низку виконаних робіт із облагородження своєї території. Коштів на це комунальна установа немає, а тому всі витрати згідно угоди візьме на себе інвестор. Серед об’єктів, які відреставрують є ремонт підпірної стіни, заміна старих електромереж, ковроліну, оббивки крісел у ПК тощо. Також ділянку поблизу «Березолю» – замостять фігурними елементами, створять відкриті відпочинкову зону та дитячий майданчик із сучасних та якісних матеріалів, розширять та відновлять старі в’їзди з двох сторін, які розташовані по боках «Березолю». Що стосується надземного та підземного паркінгу, то ним зможуть безкоштовно користуватись як мешканці прилеглих будинків, так і тернополяни під час концертів, – пояснює адвокат Павло Варода.