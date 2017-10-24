Будівництво у парку та котельні на торфі – що вирішили депутати?

24/10/2017 Розмір тексту:

Сьогодні сесію міської ради відвідало чимало громадських активістів. Серед їхніх вимог – заборонити будівництво у парку Національного Відродження та експлуатацію котелень на торфі.

Першу вимогу тернополян повністю задовольнили. Депутати ухвалили рішення про заборону будівництва у парку Національного Відродження. Нагадаємо, там планували звести екоготель, потім передумали й вирішили спорудити спортивний комплекс.

Ще одна вимога громадськості стосувалася роботи котелень на торфі. Проте звернення активістів не винесли на голосування через порушення у документі. Однак депутати міськради запропонували альтернативний варіант вирішення конфліктної ситуації – заборонити експлуатацію всіх котелень на альтернативних видах твердого палива, які не отримали позитивних експертних висновків та дозволів від екологічної служби. Відтак наразі у Тернополі будівництво котелень на торфі призупинено. Експертна комісія продовжує досліджувати вплив роботи таких котелень на навколишнє середовище.

До слова, з приводу порушених на сесії питань планувався масштабний пікет. Але його практично не відбулося. Натомість громадські активісти взяли участь у засіданні сесії.

Софія Романська