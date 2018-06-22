Будівництво магістралі М-12 Тернопіль – Підволочиськ – на завершальному етапі. ФОТО, ВІДЕО

22/06/2018 Розмір тексту:

За підсумками останніх трьох років Тернопільську область без перебільшень можна назвати потужним будівельним майданчиком. Адже в краї відновлюються та відбудовуються не лише об’єкти соціальної інфраструктури, а й капітально ремонтують дороги.

Так, водії уже можуть оцінити якість дорожнього покриття на магістралях М-19 Тернопіль – Кременець, де ще ведуться роботи, М-09 Тернопіль – Львів, де залишилося облаштувати лише верхній шар покриття та, власне, М-12 Тернопіль – Підволочиськ до кордону з Хмельницькою областю, де дорожникам залишилося зробити ще близько трьох кілометрів старої дороги. Таке оновлення дорожньої інфраструктури стало можливим завдяки Урядовій ініціативі та державному фінансуванню.

Будівництво та ремонт магістральних шляхів протягом усього цього часу залишається під пильним контролем голови Тернопільської ОДА Степана Барни. Сьогодні, 21 червня, він побував на частині магістралі М-12 Тернопіль – Підволочиськ, що є частиною транснаціонального коридору Go Highway.

«Наше завдання не тільки виділяти кошти на будівництво доріг, а й контролювати якість цих робіт, – зазначив Степан Барна. – Сьогодні ми зробили три контрольних проби, котрі здійснює державне підприємство, яке не тільки аналізує якість асфальту, а й систему його прокладення. На даний момент нам залишилося здійснити регенерацію майже двох з половиною кілометрів старої дороги і приблизно 10 км вирівнюючого шару. Думаю, що вже найближчим часом будівельні дороги в напрямку М-12 Тернопіль – Підволочиськ будуть завершені!».