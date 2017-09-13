Будівельник та меценат Ігор Гуда отримав високу нагороду від Президента України за підтримку воїнів АТО

13/09/2017 Розмір тексту:

Директор будівельної компанії «Креатор-Буд», меценат та благодійник Ігор Гуда отримав нагороду за допомогу воїнам АТО. Нагородження відбулося сьогодні у Центральному будинку офіцерів ЗС України, що у Києві, на вулиці Михайла Грушевського, 30/1.

Відзнаки «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» отримали відомі волонтери України. Відзначено волонтерів, які в період з 2014 року стали надійною опорою для бійців добровольчих батальйонів, військовослужбовців Збройних Сил України та прикордонних військ, повідомляють у прес-службі ЗСУ.

Відзнаку вручив представник Міністерства оборони України генерал-майор Олег Вальків.

— Ця відзнака — велика честь для мене та усього колективу «Креатор-Буду». Але насправді значно більшою нагородою для усіх волонтерів, та й для усіх українців, є життя та здоров’я наших захисників. Кожен з нас робить те, що може, і те, що йому під силу. Я радію, що в «Креатор-Буду» та в мене особисто була нагода допомогти, підтримати. В Тернополі нема людей, які залишились байдужими. Хтось жертвував нашим захисникам останні збереження, хтось цілодобово працював і продовжує працювати в центрах підтримки бійців, хтось передає на Схід продукти, хтось переказує кошти. Ми діємо як одна дружня і згуртована родина, — зазначив Ігор Гуда.

Ігор Гуда зазначає, що вдячний долі за те, що має таку можливість підтримувати інших та переконаний, що усі підприємці повинні пам’ятати про свою соціальну відповідальність.

Серед нагороджених нині є й інші відомі тернополяни: технічний директор IT-компанії МагнетікВан Савчишин Сергій, волонтер Лілія Мусіхіна підприємець Віктор Гайдук та інші.