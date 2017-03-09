Будівельний скандал: мешканці Березовиці проти спорудження багатоповерхівки

09/03/2017 Розмір тексту:

Декілька місцевих депутатів та жителів смт. Велика Березовиця протестують проти будівництва багатоповерхівки на Микулинецькій, 30 а, що поблизу церкви святого Володимира. Пікет відбувся 8 березня близько обіду.

Як кажуть деякі місцеві жителі, будова незаконна, оскільки було підроблено ряд документів. Зокрема, – рішення селищної ради про землеустрій на цій земельній ділянці. На місці пікету були також правоохоронці, однак на питання чому вони сюди прибули, – відповіді так і не надали.

Як повідомляє “20 хвилин“, ця будівельна епопея тягнеться ще з 2006 року. Там декілька ключових учасників: люди, яких “кинув” забудовник і які вже 11 років власними силами намагаються добудувати власне житло, селищні депутати, які проти будівництва та селищний голова, який всіляко підтримує “кинутих” людей.