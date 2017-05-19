Буде все красиво: що пообіцяв у Тернополі міністр молоді і спорту

19/05/2017 Розмір тексту:

Будівництво сучасного гребного каналу на Тернопільському ставі планують розпочати вже цього року. На втілення розробленого проекту необхідно 17 мільйонів гривень. Частина коштів буде виділена із Фонду регіонального розвитку, а частина – із міського бюджету.

19 травня будівництво веслувального каналу керівники області і міста обговорили із Міністром молоді і спорту Ігорем Ждановим, який два дні перебував у Тернополі з робочим візитом. Міністр оглянув місце, де має бути гребний канал та пообіцяв, що орієнтовно через три місяці із Фонду регіонального розвитку будуть виділені кошти.

– 19 травня у Тернополі ми обговорили будівництво веслувального каналу, – зазначив Ігор Жданов, Міністр молоді і спорту. – Інвестиція з Державного фонду регіонального розвитку буде здійснена у цьому році приблизно в об’ємі 17 мільйонів гривень. Тут буде сучасний веслувальний канал, трибуни, все красиво ми зробимо, буде можливість залучення змагань європейського рівня. В Тернополі будуть чемпіонати Європи і, переконаний, світу. Гроші виділять місяці через три, там треба провести тендер, і до кінця року треба запуститися, бо гроші «згорять» і треба буде по-новому подавати проект.

Загальна вартість проекту – 17 мільйонів 400 тисяч гривень. Заплановано, що 10 мільйонів буде виділено із Фонду регіонального розвитку, а 7 – з міського бюджету Тернополя.

– Приємно говорити про те, що сьогодні є проект, який будемо реалізовувати спільно з адміністрацією, радою, Фондом регіонального розвитку, – каже Сергій Надал, міський голова Тернополя. – Він передбачає облаштування інфраструктури гребного каналу, створення гребної школи. У Тернополі функціонує школа водних видів спорту і є тренера, які професійно навчають дітей. Сподівають, що це буде не лише місце, де проходитимуть спортивні змагання загальноукраїнського та європейського масштабів, а й куди зможуть приїхати і відпочити звичайні тернополяни і гості міста, що буде спряти розвитку туризму. Місто долучається до співфінансування у розмірі 7 мільйонів гривень. Якщо роботи розпочнемо в цьому році, то вже наступного літа гребний канал запрацює.

Роботи із будівництва, за словами голови облдержадміністрації Степана Барни, триватимуть цього і наступного року. Буде відновлено сам гребний канал і глядацькі трибуни. А другий етап – це розвиток спортивної інфраструктури навколо каналу. На це кошти шукатимуть у ЄС. Відновлення веслувального каналу подали також у Проект секторальної допомоги Європейського союзу, у якому для України передбачено більше 200 мільйонів євро.

Ольга Трач

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