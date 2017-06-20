“Бучачагрохлібпром” зібрав сотні провідних аграріїв та галузевих компаній на День поля та саду. Фоторепортаж

Представники великих і малих господарств України і Польщі приїхали, щоб перейняти досвід успішного підприємства «Бучачагрохлібпром» та фермерського господарства «Гадз». Після короткого знайомства з потужностями компанії гості мали змогу побачити як організоване виробництво.

Оглянули гості Дня поля і сади підприємства. Фермерське господарство «Гадз» – один з найпотужніших виробників фруктів на території України.

Господарство реструктуризоване на три частини – це садівниче господарство, розсадницький комплекс, логістичний центр із сортувальною лінією. «Загальна площа саду – близько 600 гектарів, видовими культурами є яблуня, груша і слива. Перші посадки були у 2012 році, тому урожайність є досить різною – від 20 до 60 тонн з гектару. По розсаднику – це 40 гектарів площі, де вирощуються яблука, груші, сливи, абрикоси. Матеріал є весь якісний, безвірусний. Те саме по яблуках, ведемо тісні перемовини з ОАЕ, Катар, відправляємо яблука у Туреччину, Ірак, Швецію, Норвегію, до нас приїжджають, нас люблять» – каже технологічний директор фермерського господарства «Гадз» Тарас Мельник.

Торік зібрали близько 15 000 тонн яблук. Господарство подбало і про якісне збереження фруктів. Торік відкрили фруктосховище де може зберігатися 10 тисяч тонн врожаю у регульованому газовому середовищі, що дає можливість підприємству бути присутнім на ринку весь рік і продавати яблука в хорошій якості. Також працює сортувальна лінія, яка дозволяє сортувати і калібрувати яблука. А восени 2017 року планується запуск найбільшої в Україні сушильної лінії по виробництву сухофруктів та яблучних чіпсів. А також введення в експлуатацію потужної лінії заморозки, яка дасть змогу заготовлювати від 4 до 5 тисяч тонн продукту на годину. Навіть у європейських країнах компанії, які одночасно виготовляють і переробляють високоякісний продукт – велика рідкість.

«По підходу, який є в компанії «Гадз», тут вони можуть нас ще багато чого навчити. Адже тут є підхід, не стандартний для Європи. Що робити з продуктом другого класу? Замість того, щоб дешево його продавати, краще зробити з нього продукт преміум класу. Компанія «Гадз» дуже мудро підійшла до цього питання, бо знає, що в європейських садах нині проблема – багато продукту, а немає де його реалізовувати. Петро Гадз вирішив, що треба зробити найсучасніші технології з фасування, сушіння, заморозки. Це не лише додасть вартості кінцевому продукту, а й виведе його на міжнародні ринки» – зазначив керівник компанії «SORTER» з Польщі Конрад Гжещик.

На демонстраційних ділянках учасники Дня поля і саду оглянули також сорти пшениці, ячменю, сої, ріпаку та інших сільськогосподарських культур вітчизняної селекції, зокрема і насіннєвого заводу ТзОВ «Бучачагрохлібпром». А також виставку сільськогосподарської техніки. Адже добре підібрана техніка – суттєво покращує якість обробітку землі.

«З самого початку своєї діяльності підприємство «Бучачагрохлібпром» використовує високопродуктивну техніку, яку ми представляємо в тому числі і сьогодні. В нього тут є 11 Лексіонів, це зернозбиральні комбайни, які виробляє Німецький виробник Claas, надійні, продуктивні, забезпечують збирання врожаю якісно і вчасно. Сьогодні на спільному засіданні я Петру Івановичу нагадав, що в тих заслугах, які він сьогодні має, є частка і нашої праці» -каже виконавчий директор ТОВ «Компанія ЛАН» Ігор Рудник.

Серед гостей Всеукраїнського Дня поля та саду були також народні депутати України Микола Люшняк та Богдан Дубневич. А також представники обласної ради та ОДА, районної ради.

«Найперше тут ми бачимо великий потенціал, підприємство розвивається, створює робочі місця, розвиває кооперативний рух, що дає великий стимулюючий ефект для розвитку місцевих громад. Такі заходи, як нинішній День поля і саду, дуже потрібні, адже люди діляться напрацюваннями за рік, обмінюються досвідом і стають кращими» – зазначив народний депутат України Микола Люшняк.

А голова Тернопільської ради додав, що такі потужні комплекси не лише допомагають області прогресивно розвиватися, а й створюють позитивний імідж регіону і України закордоном. «Хочу сьогодні привітати господаря, який організував День поля і саду. Такі люди як Петро Гадз дають робочі місця, наповнюють бюджет, це якраз ті речі, які сьогодні потрібні для області» – зазначив Віктор Овчарук.