“Бучачагрохлібпром” поширює Світло миру Бучаччиною

29/12/2016 Розмір тексту:

ТзОВ «Бучачагрохлібпром» долучився до міжнародної щорічної скаутської акції приуроченої до святкувань Різдва Христового та допомагає поширювати Вифлиємський вогонь миру на території Бучацького району.

Вже вкотре у підприємстві запалав Вифлеємський вогонь миру, який 21 грудня урочисто передали пластуни із станиці Бучач. Керівництво «Бучачагрохлібпром» радо приєдналося до такої символічної акції та поширює Світло тепла, миру й надії у домівки жителів Бучацького району.

– Нещодавно пластуни принесли до нас Вифлеємський вогонь миру, який освітив наше підприємство Різдвяним тепло та любов’ю. Особисто я, не лише як працівник «Бучачагрохлібпрому», а й як пластунка знаю наскільки цінним є такий Божественний дар. Адже Вогонь миру та злагоди сьогодні, як ніколи, потрібен українцям. З великою вдячністю наше керівництво прийняло Вифлиємське Світло, яке уособлює і нашу з вами перемогу. Маю надію, що скоро Благодатний вогонь горітиме у наших домівках та зігріє душу кожного українця від Заходу і до Сходу. Дякую пластунам нашої Станиці за цю добру традицію, дякую за їх відвагу та мужність, – розповідає начальник відділу кадрів Оксана Бурак.

До слова, кожного року символічний вогник скаути Австрії привозять з Вифлеєму і розповсюджують по цілій Європі. Світло тепла, миру, злагоди і сподівання мандрує із Заходу на Схід, долаючи кордони і єднаючи всіх християн в часі Різдва Христового.