“Бучачагрохлібпром” подарував свято майже 500 дітям на День святого Миколая. ФОТО

22/12/2016 Розмір тексту:

У День святого Миколая майже п’ять сотень діток з Бучаччини отримали подарунки та незабутнє казкове свято, яке для них організувало ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

Ідея створити рубрику «Напиши листа святому Миколаю» виникла у працівників місцевої газети «Нова Доба» ще за місяць до Дня святого Чудотворця. Діткам пропонували написати листа Миколаю та надіслати в редакцію, натомість – отримати від нього подарунки. За допомогою у втіленні такого задуму звернулись до свого незмінного партнера:

– Впродовж цілого місяця в редакцію надійшло майже 500 листів, які приходили навіть в переддень свята. Ми не очікували такої кількості побажань від діток. Листи приходили навіть із сусідніх районів – Чортківського та Теребовлянського. Саме тому ми вирішили звернутись за допомогою до Петра Гадза та обрати його «помічником» святого Миколая. Наш місцевий меценат, вправний підприємець та просто хороша людина Петро Гадз не відмовився і радо вирішив допомогти та кожному, хто надсилав листа святому Миколаю зробити подарунок, – розповідає головний редактор бучацької районної газети «Нова Доба» Василь Тракало.

Оскільки листів від діток надійшло багато і кожному потрібно було віддати подарунка від Миколая, вирішили організувати і невеличке концертно-театральне дійство із вікторинами, музикою, танцями та Чудотворцем. До слова, саме вікторина найбільше припала до душі дітям, які так і горіли бажанням показати свої знання та виграти додаткові призи.

Як розповідає Петро Гадз, окрім звичайних подарунків на дітей чекали і спеціально підготовлені призи – солодощі, настільні ігри та поїздка на екскурсію до Кам’янця-Подільського та Хотина:

– Ми започаткували цей конкурс. Все почалось з того, що до мене звернувся редактор «Нової Доби» і запропонував долучитись до такого проекту. Я без вагань погодився і загорівся бажанням зробити для наших діточок справжнє свято. Адже саме вони – наша надія та розрада, з ними потрібно спілкуватись, любити і показувати що добро та чудеса можливі – наголошує Петро Гадз – Взагалі я підготував 500 подарунків, крім того, вирішив зробити невеличку вікторину для діток на знання історії, географії, культури України. На переможців вікторини отримали 50 призів – це солодощі, ігри та поїздка навесні в Кам’янець-Подільський і Хотин.