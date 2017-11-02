«Бучачагрохлібпром» демонструє високі показники врожайності цукрового буряку

02/11/2017 0
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На полях ТзОВ «Бучачагрохлібпром» триває збір врожаю цукрового буряку, площа посіву якого цьогоріч становила 2,5 тисячі гектарів.

Близько ста машин щодня вивозять продукцію для переробки на цукровий завод у Чортків.

– Ми розпочали копку цукрового буряку ще 5 вересня. Наразі зібрали вже 1500 гектарів, залишилось ще близько тисячі. Варто відзначити, що врожайність цього року значно більша, ніж минулого, а саме – 84 центнера з гектара. Насіння ми використовуємо закордонне, вже перевірене, –поділився заступник директора з рослинництва ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тарас Швець.

Аграрії зазначають, що планують завершити збір врожаю буряку до 25 листопада. Також паралельно вони проводять підготовку площі під посів на 2018 рік.

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