«Бучачагрохлібпром» демонструє високі показники врожайності цукрового буряку

Близько ста машин щодня вивозять продукцію для переробки на цукровий завод у Чортків.

– Ми розпочали копку цукрового буряку ще 5 вересня. Наразі зібрали вже 1500 гектарів, залишилось ще близько тисячі. Варто відзначити, що врожайність цього року значно більша, ніж минулого, а саме – 84 центнера з гектара. Насіння ми використовуємо закордонне, вже перевірене, –поділився заступник директора з рослинництва ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тарас Швець.

Аграрії зазначають, що планують завершити збір врожаю буряку до 25 листопада. Також паралельно вони проводять підготовку площі під посів на 2018 рік.