“Братик плаче, я голодний”, – діти, яких мати залишила самих вдома, благали про допомогу у перехожих

29/09/2017 0
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«Мами немає, а я голодний»: патрульні попіклувалися про малолітніх дітей.

«Допоможіть, братик плаче, а я не знаю, що робити», – з таким проханням звернувся 6-річний хлопчик до перехожої. Розповів жінці, що мами вдома немає, а він сам з одномісячним братиком. Тернополянка зайшла до хати, побачила, що дитина не обманює і одразу викликала патрульних. Це трапилося 29 вересня близько 13-ї години, повідомляють у патрульній поліції.

Прибувши на виклик на вулицю За Рудкою, інспектори зустріли заявницю і двох малолітніх дітей. Будинок, у якому вони мешкали, був дуже неохайним, повсюди суцільна антисанітарія. Хлопчик пожалівся патрульним, що він голодний.

«Ми купили йому поїсти і викликали працівників ювенальної превенції. Хлопчик був дуже привітним, розповідав, що мати пішла з дому ще вранці, а їх залишила самих», – зазначив патрульний Андрій.

Опісля приїхали представники служби у справах дітей. Оцінивши умови, в яких проживають діти, вирішили, що найкраще їх буде забрати до притулку. Матір до того часу так і не з’явилася…

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