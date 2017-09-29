“Братик плаче, я голодний”, – діти, яких мати залишила самих вдома, благали про допомогу у перехожих

29/09/2017 Розмір тексту:

«Мами немає, а я голодний»: патрульні попіклувалися про малолітніх дітей.

«Допоможіть, братик плаче, а я не знаю, що робити», – з таким проханням звернувся 6-річний хлопчик до перехожої. Розповів жінці, що мами вдома немає, а він сам з одномісячним братиком. Тернополянка зайшла до хати, побачила, що дитина не обманює і одразу викликала патрульних. Це трапилося 29 вересня близько 13-ї години, повідомляють у патрульній поліції.

Прибувши на виклик на вулицю За Рудкою, інспектори зустріли заявницю і двох малолітніх дітей. Будинок, у якому вони мешкали, був дуже неохайним, повсюди суцільна антисанітарія. Хлопчик пожалівся патрульним, що він голодний.