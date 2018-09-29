Брати-рецидивісти здали чужого коня на ковбасу

29/09/2018 Розмір тексту:

Козівським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо 2 братів раніше судимих за корисливі злочини проти власності одного із сіл Тернопільського району.

Про це повідомив перший заступник керівника Теребовлянської місцевої прокуратури Іван Кренцель.

Обвинувачені, 1990 і 1994 р. н., за попередньою змовою у червні 2017 року в с. Ішків Козівського району умисно викрали коня червоно-білої масті, якого в подальшому реалізували заготівельникам сільськогосподарської продукції із сусідньої області, за що отримали грошові кошти в сумі 7000 грн. Як пояснили брати в суді, тварину викрали у родича, сподіваючись, що навіть коли їх викриють, дядько їм пробачить крадіжку.

Вироком Теребовлянського районного суду обвинувачених визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України і призначеного покарання у вигляді позбавлення волі. Зокрема, одному з обвинувачених призначено покарання у вигляді 3 роки позбавлення волі. На підставі ч. 1 ст.71 КК України за сукупністю вироків остаточно призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі. Другому – 2 роки позбавлення волі. На підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів остаточно призначено покарання у вигляді 3 роки і 6 місяців позбавлення волі.