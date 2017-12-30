Братів-сепаратистів з Тернополя обміняли на полонених українських бійців

29/12/2017 Розмір тексту:

Під час обміну полоненими двох підприємців із Тернополя Ярослава та Дмитра Лужецьких віддали бойовикам.

27 грудня 2017 року в рамках Мінських угод на Донбасі відбувся масштабний обмін полоненими за формулою “74 на 306” осіб.

Серед звільнених із російського полону і троє жителів Тернопільської області — Олексій Кодьман, Василь Гулька та Володимир Бачинський.

До списку так званих прихильників “Русского міра”, яких обміняли на українських заручників, потрапили обвинувачені у злочинах проти національною безпеки України та громадської безпеки Ярослав і Дмитро Лужецькі та Олег Шуляков.

Про це повідомляє Терноград з посиланням на прес-службу Апеляційного суду Тернопільської області.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, влітку 2014 року брати Лужецькі вербували чоловіків воювати на стороні терористичних угрупувань ДНР та ЛНР. Досудовим слідством вони обвинувачувалися за статтями 258-3, 258-4, 258-5, 109, 110, 111 КК України (державна зрада, посягання на територіальну цілісність України та заклики, спрямовані на захоплення державної влади, створення терористичної групи, фінансування тероризму). Крім того, Д. Лужецькому інкримінувалась ч. 1 ст. ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю), а Ярославу — ч.1 ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю).

Органами досудового розслідування Олегу Шулякову оголошено підозру за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної організації).

Кримінальні провадження за цими справами розглядав Тернопільський міськрайонний суд.