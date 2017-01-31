Горе-мисливці покидали рушниці і втекли засніженим полем. ФОТО

31/01/2017 Розмір тексту:

П’ятьох мисливців, котрі полювали без належних документів, виявили 29 січня у мисливських угіддях біля сіл Мар’янівка та Йосипівка.

Як повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції, браконьєрів виявили голова Тернопільської РО УТМР Г.С.Каліновський та єгер В.В.Богданович, який є громадським інспектором з охорони довкілля Тернопільської області.

Документів при собі горе-мисливці не мали, через що покидали рушниці і почали розбігатись у різні сторони. Особи порушників встановлюються. На фото двоє з них.

На браконьєрів чекає невідворотне покарання у вигляді штрафу в межах ч.3, ч.4 ст.85 КУпАП.

Вилучено три одиниці зброї та здано до ГУНП у Тернопільській області на зберігання.