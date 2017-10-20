Юний борець з Тернопільщини “виборов” срібло в Азербайджані

20/10/2017 Розмір тексту:

Андрій Ткач вільною боротьбою займається з дитинства. Хлопець каже: перемога – це результат щоденних тренувань.

«Щоб бути в добрій формі, потрібно постійно тренуватися. І ще головне, це якість цих тренувань. Вдячний своєму тренеру за допомогу і підтримку. Планую і далі займатися вільною боротьбою».

Тренер з вільної боротьби Петро Король радіє перемозі свого вихованця й сподівається, що цей вид спорт матиме кращі умови для розвитку.

«Загалом цей турнір має високий статус. Адже взяти участь у ньому мають право лише збірні команд. Андрій і справді дуже старанний і наполегливий спортсмен. Сподіваюся, у його житті буде ще багато перемог».

Нагадаємо, вкінці вересня юнацький турнір з вільної боротьби відбувся у Збаражі, де найбільше медалей вибороли місцеві спортсмени.

Софія Романська