Юний борець з Тернопільщини “виборов” срібло в Азербайджані
Андрій Ткач вільною боротьбою займається з дитинства. Хлопець каже: перемога – це результат щоденних тренувань.
«Щоб бути в добрій формі, потрібно постійно тренуватися. І ще головне, це якість цих тренувань. Вдячний своєму тренеру за допомогу і підтримку. Планую і далі займатися вільною боротьбою».
Тренер з вільної боротьби Петро Король радіє перемозі свого вихованця й сподівається, що цей вид спорт матиме кращі умови для розвитку.
«Загалом цей турнір має високий статус. Адже взяти участь у ньому мають право лише збірні команд. Андрій і справді дуже старанний і наполегливий спортсмен. Сподіваюся, у його житті буде ще багато перемог».
Нагадаємо, вкінці вересня юнацький турнір з вільної боротьби відбувся у Збаражі, де найбільше медалей вибороли місцеві спортсмени.
Софія Романська
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