Бомбу, яка “поставила на вуха” весь Тернопіль, вивезли з міста. ФОТО

31/05/2017 Розмір тексту:

Близько третьої години по обіді 31 травня, з гучними серенами військові автомобілі з правоохоронцями вивезли бомбу за межі міста.

Про це повідомляє “20 хвилин“.

Німецьку авіаційну бомбу класу SC вагою 250 кг знайшли напередодні місцеві піротехніки на вулиці Данила Нечая. Бомба знаходилася на глибині усього 1,5 м. серед житлових будинків.

– Авіаційний снаряд везуть у спеціально відведений кар’єр далеко за межами населених пунктів в тому числі і від нашого міста, – коментують в ДСНС. – Процес ліквідації бомби наступний: спершу спецтхнікою буде викопана необхідна яма в грунті. Після того у неї закладуть саму бомбу з дистанційним підривником. Після чого, снаряд засиплять грунтом і з безпечної відстані підірвуть. Таким чином бомба буде ліквідована.

Нагадаємо, що німецьку авіаційну бомбу класу SC вагою 250 кг знайшли на вул. Данила Нечая близько 14.00, 30 травня. У міськраді терміново зібрали комісію, яка повинна була вирішити, як діяти далі, аби не сталося біди.

Сьогодні вранці через бомбу розпочали евакуйовувати мешканців вул. Данила Нечая. На місці події були фахівці усіх екстрених служб, комунальники та ін. Мешканці навколишніх будинків скаржилися, що ніхто нічого їм не роз’яснює.

По обіді, близько третьої години з гучними серенами військові автомобілі з правоохоронцями вивезли бомбу за межі міста.