Детутат Барна брутально вилаяв бійця АТО. ФОТО

04/02/2017 Розмір тексту:

Бути людьми – закликає на своїй сторінці у Фейсбуці тернополянин, боєць батальйону “Азов” Любомир Гора. Він оприлюднив переписку із народним депутатом від блоку Порошенка Олегом Барною. У соцмережі посварилися через розбіжності щодо болючої теми ГЕС на Дністрі.

– Спочатку побачив коментарі Олега Барни в групі про Дністер, де він писав, що воював і тому з ним так не можна поводитись, – розповідає Любомир Гора. – Мене це зачепило і я йому написав перше повідомлення в приват. Що далі – самі бачите.

– Це не була сварка. – коментує депутат Олег Барна. – А вам я не раджу залазити у це брехливе лайно “Рятуй Дністер”, де купка неадекватів, не знаючи позиції людини, не запитавши її думки, посилаючись на чиюсь брехливу і перекручену інформацію починають ображати незнайомих. Це мені нагадує кінець моралі. І мені дійсно стає страшно за майбутнє України, коли така падаль моральна буде при владі і буде розпоряджатися людськими долями.

“Не матюкайтеся і не ображайте один одного, бо ми є українці, нація сильна і розвинута”, – підсумовує на своїй сторінці Любомир Гора.

Джерело: pro.te.ua

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