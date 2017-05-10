Боєць з Тернопільщини загинув від пострілу в серце

10/05/2017 Розмір тексту:

Ярослав родом з села Дітківці Зборівського району. Був бійцем 2-ої окремої Галицької бригади Нацгвардії. 8 травня, як повідомили в редакцію “20 хвилин” знайомі бійця, він помер.

– Це трапилось 8 травня. Його товариш по службі з необережності вистрелив у серце, – повідомляють знайомі Ярослава. – Це випадковість, яка мала фатальний кінець. Ярослав служив в Ужгороді в Нацгвардії, вже мав йти додому, але підписав контракт з Збройними силами України і відправився воювати на схід України.

У військкоматі інформацію про загибель Ярослава Смолінського підтверджують. Проте детальніше коментуватимуть згодом. За попередньою інформацією, тіло Ярослава додому везтимуть 10 травня.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, друзям і знайомим Ярослава Смолінського. Нехай спочиває з Богом…

Джерело: “20 хвилин“