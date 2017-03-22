Боєць з Тернопільщини дивом вижив після того, як його голову прошив осколок. ВІДЕО

22/03/2017 Розмір тексту:

Військовому з Тернопільщини Андрію “Фазану” збирають гроші на лікування. Лікарі кажуть, що боєць дивом залишився живий, операція на мозку тривала чотири години. Чоловік підірвався на околиці Мар’їнки.

Про героя написав український режисер Леонід Кантер на своїй сторінці у Facebоok, передає Доба.

— Андрюха вже три роки на війні і попри свою скромність вже став живою легендою: звільняв Піски, захищав ДАП, відчайдушно воював на Бутівці і в Авдіївці. Так ось два дні тому Фазан отримав тяжкі поранення. Його прооперували і зараз він при свідомості, але стан тяжкий: не всі осколки вдалося витягти. Лікарі борються і ми маємо поборотись. В Андрія вагітна дружина і двійко малих діток, — зазначив Леонід

Якщо є можливість допомогти: Нагірна Ірина Степанівна (дружина Андрія) карта приватбанку 4149 4378 5997 8353.