Боєць тернопільської артилерійської бригади помер у потязі

18/03/2018 Розмір тексту:

У потязі “Хмельницький – Лисичанськ” помер військовослужбовець 44-ї артбригади, що базується у Тернополі, лейтенант Максим Свінціцький.

Про це йдеться на сторінці в/ч А3215 у Фейсбуці.

“Командування та особовий склад в/ч А3215 сумує з приводу смерті військовослужбовця контрактної служби лейтенанта Свінціцького Максима Олександровича, 1995 року народження, уродженця міста Полонне. Відомо, що військовослужбовець слідував до місця несення служби потягом «Хмельницький – Лисичанськ». Що стало причиною смерті, остаточної версії поки що немає. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, поліція Житомирщини в рамках відкритого кримінального провадження перевіряє обставини смерті військовослужбовця, опитує свідків, командуванням військової частини А3215 призначено службове розслідування”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у в/ч зауважують, що стверджувати, що військовослужбовця вбили, підстав немає. Слідів насильства на його тілі не виявили.

Раніше на сторінці міста Полонне у ФБ з’явилася інформація, що офіцера вбили. Про це повідомляє Gazeta.ua.

Також там повідомляють, що він був єдиною дитиною в сім’ї. Закінчив школу на відмінно та вступив до одного з вузів Києва. Через 2 місяці після закінчення вузу поїхав у зону АТО. Служив у складі 44-ой Тернопільській бригади, 120 днів провів на передовій. Перед Новим роком відправився на ротацію в Тернопіль. 15 березня ввечері сів у потяг, а вже вранці батькам подзвонили і повідомили, що їхній син загинув.

Прощатимуться із лейтенантом Максимом Свінціцьким 18 березня в його рідному місті Полонному, що на Хмельниччині.