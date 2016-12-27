Богомол розповів, скільки заробляють тернопільські поліцейські “по-новому”

24/11/2016 Розмір тексту:

Головному управлінню Національної поліції в Тернопільській області вже затвердили постійний штат. Відповідний наказ підписав 17 листопада тимчасово виконуючий обов’язки голови Нацполіції Вадим Троян. Відповідно до цього документу у постійному штаті передбачено 2207 посад з них 2028 – атестованого службового складу та 179 вільнонайманих посад, тобто працівників, які обслуговують діяльність поліції.

Зараз в обласному управлінні є 458 вільних посад. У ці дні проходять поліцейську комісію кандидати на посади слідчих. У лютому наступного року буде оголошено конкурс на вакансії оперуповноважених та дільничних інспекторів.

– Ми завершили набір на конкурс слідчих, – розповів Олександр Богомол, начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. – Було оголошено 37 вакантних посад. Ми отримали 290 заявок, але до комісії, яка буде засідати24 і 25 листопада дійшло тільки 32 кандидати. Багато не пройшли тестування на знання законодавства, психологічні тести, фізичну підготовку, спеціальну перевірку, тобто раніше притягувалися до відповідальності. Сподіваюсь, що ці 32 кандидати, серед яких приблизно порівну дівчат і хлопців, всі пройдуть комісію. А в лютому будемо додатково оголошувати конкурс. Крім цього, буде в лютому оголошений конкурс на посади оперуповноважених та дільничних інспекторів. Запрошуємо всіх бажаючих. Зарплати поліції підняли. Думаю, що некомплект цей мав би з часом зменшитися, щоб ми могли якісніше виконувати свої функції і надавати допомогу населенню. Зараз є 458 вакансій в управлінні. Слідчий мінімальну зарплату у жовтні отримав 10 тисяч 200 гривень. Відповідно, як мною, так і Міністерством внутрішніх справ, Нацполіцією чітко поставлені завдання про те, що люди, які отримали оновлену зарплату, повинні віддаватися роботі на повну, і показувати відповідні результати роботи. Дуже ретельно будемо підходити до результатів, до того, як люди працюють і робити висновки. Таку ж мінімальну зарплату отримують оперуповноважені, працівники карного розшуку. Керівники мають зарплату на 500-1000 гривень більшу, розриву великого немає. Дільничні інспектори отримують 7-7,5 тисяч гривень. Думаю, це достойна зарплата, щоб йти працювати в поліцію і мати можливість елементарно утримувати сім’ю і не спокушатися на корупційні прояви. Вважаю, що це основний крок до подолання внутрішньої корупції. При зарплаті в 3-3,5 тисячі гривень, яку мали працівники раніше, дуже важко було втримати спеціалістів, яким поза межами системи обіцяли зарплати по 10-15 тисяч. Таких спеціалістів пішло дуже багато, я буду їх запрошувати через конкурс назад і надіюся, що вони повернуться.

Ольга Трач

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