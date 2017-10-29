Богомол розповів про розгул злочинності на Тернопільщині

29/10/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині зростає рівень злочинності, – відповідну тенденцію відмічають у ГУ НП України в області.

Зокрема, за останніх 9 місяців на Тернопільщині трапилося 1650 ДТП, 458 кримінальних порушень, пов’язаних з обігом наркотиків, також на 4% побільшало вбивств, порівняно з минулим роком. Загалом від початку 2017 року до обласної поліції надійшло майже 80 тисяч звернень про кримінальні правопорушення в регіоні.

Поліцейських чи не найбільше хвилює тенденція щодо зростання кількості ДТП.

«На жаль, спостерігається негативна тенденція щодо кількості ДТП. Основними причинами аварій є недотримання водіями безпечної швидкості руху, виїзд на зустрічну смугу, порушення правил проїзду перехресть, порушення пішоходами правил переходу проїзної частини. І ще одна дуже важлива причина ДТП – це алкогольне чи наркотичне – сп’яніння. Тому ми вкотре застерігаємо водіїв – дотримуйтеся правил дорожнього руху», – відзначив начальник ГУ НП в області Олександр Богомол.

Від початку року на Тернопільщині виявили майже п’ятсот кримінальних правопорушень щодо обігу наркотиків. Найбільш резонансна справа – вирощування марихуани та облаштування нарколабораторії у селі Ліски Збаразького району. Наразі щодо цієї справи ведеться розслідування.

Софія Романська